La ciudad desde el autobús (Roger Senserrich)

Hay cosas que no descubres en una ciudad hasta que no te mueves por ella a pie o en transporte público. Incluso en una ciudad (relativamente antigua) y que había tenido urbanismo “tradicional” y transporte público antes de que decidieran demoler barrios enteros para construir autopistas, el diseño de las calles e infraestructuras suele ser increíblemente hostil. Esta es la Main Street de East Haven, lo que era la columna vertebral que llevaba el tranvía hará un siglo. Este era un trolley suburb, un barrio que crece alrededor de los raíles.