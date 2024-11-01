edición general
Citan a Juana Rivas y su hijo mayor en el juicio contra Arcuri por maltrato a sus vástagos

Citan a Juana Rivas y su hijo mayor en el juicio contra Arcuri por maltrato a sus vástagos

La española Juana Rivas y su hijo mayor han sido citados a declarar el 26 de febrero en el proceso en Italia en el que su expareja y padre, respectivamente, el italiano Francesco Arcuri, está acusado de maltrato físico y psicológico a sus hijos, según fijó este jueves el Tribunal de Cagliari (Cerdeña, suroeste de Italia). En el escrito del Fiscalía se acusa a Arcuri de decirle a sus hijos «que eran gusanos repugnantes como su madre, que no valían nada, llamándolos hijos de puta, gilipollas, imbéciles y otros epítetos similares».

Alakrán_ #2 Alakrán_
Tocará confiar en la justicia, como hasta ahora.
Si al final Acurri es inocente, habrá que ponerle un nombre molón a eso de ser enterrado en denuncias instrumentales, al parecer violencia vicaría está cogido.
1 K 22
Harkon #1 Harkon
En el escrito del Fiscalía se acusa a Arcuri de decirle a sus hijos «que eran gusanos repugnantes como su madre, que no valían nada, llamándolos hijos de puta, gilipollas, imbéciles y otros epítetos similares».

Que "buen" padre oye
2 K 17
Pertinax #3 Pertinax *
#1 El problema es que no encontrarás ninguna prueba al respecto. No existen. Y no será porque no hay grabaciones. A lo que suena es a un nuevo #invent de la loca esta.
4 K 54
Andreham #4 Andreham
Hostia el titular es la polla.

De Juana es "el hijo mayor"; del padre es "el vástago" lol

#1 Bueno, supongo que habrán unas pruebas bien definidas de eso, ¿no? ¿O es un "buen" padre porque una persona que ha demostrado que está enferma mentalmente y que ha manipulado a sus hijos lo dice?
0 K 8
Pertinax #6 Pertinax *
#4 La realidad es bastante más amable que la locura de esta tipeja.  media
1 K 0
angelitoMagno #5 angelitoMagno
¿Está bien el hijo que volvió a Italia? :-S
0 K 14
oliver7 #7 oliver7
#5 sí.
0 K 6

