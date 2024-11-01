Citan a Juana Rivas y su hijo mayor en el juicio contra Arcuri por maltrato a sus vástagos

La española Juana Rivas y su hijo mayor han sido citados a declarar el 26 de febrero en el proceso en Italia en el que su expareja y padre, respectivamente, el italiano Francesco Arcuri, está acusado de maltrato físico y psicológico a sus hijos, según fijó este jueves el Tribunal de Cagliari (Cerdeña, suroeste de Italia). En el escrito del Fiscalía se acusa a Arcuri de decirle a sus hijos «que eran gusanos repugnantes como su madre, que no valían nada, llamándolos hijos de puta, gilipollas, imbéciles y otros epítetos similares».
Si al final Acurri es inocente, habrá que ponerle un nombre molón a eso de ser enterrado en denuncias instrumentales, al parecer violencia vicaría está cogido.
Que "buen" padre oye
De Juana es "el hijo mayor"; del padre es "el vástago" lol
#1 Bueno, supongo que habrán unas pruebas bien definidas de eso, ¿no? ¿O es un "buen" padre porque una persona que ha demostrado que está enferma mentalmente y que ha manipulado a sus hijos lo dice?