Citan a Juana Rivas y su hijo mayor en el juicio contra Arcuri por maltrato a sus vástagos

La española Juana Rivas y su hijo mayor han sido citados a declarar el 26 de febrero en el proceso en Italia en el que su expareja y padre, respectivamente, el italiano Francesco Arcuri, está acusado de maltrato físico y psicológico a sus hijos, según fijó este jueves el Tribunal de Cagliari (Cerdeña, suroeste de Italia). En el escrito del Fiscalía se acusa a Arcuri de decirle a sus hijos «que eran gusanos repugnantes como su madre, que no valían nada, llamándolos hijos de puta, gilipollas, imbéciles y otros epítetos similares».