El cirujano general de Florida insta a Moms for Liberty a ayudar a poner fin a la obligatoriedad de las vacunas. (Eng)

Respaldado por autoridades de Florida El cirujano general de Florida, Dr. Joseph Ladapo, elogió a Moms for Liberty por apoyar esfuerzos para eliminar mandatos de vacunas escolares y animó a sus miembros a colaborar con legisladores para lograr cambios legislativos. Dijo que su objetivo es “devolver la toma de decisiones médicas a los padres” y pidió a los miembros del grupo que impulsen cambios legislativos en Tallahassee (la capital estatal).