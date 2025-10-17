edición general
El cirujano general de Florida insta a Moms for Liberty a ayudar a poner fin a la obligatoriedad de las vacunas. (Eng)

Respaldado por autoridades de Florida El cirujano general de Florida, Dr. Joseph Ladapo, elogió a Moms for Liberty por apoyar esfuerzos para eliminar mandatos de vacunas escolares y animó a sus miembros a colaborar con legisladores para lograr cambios legislativos. Dijo que su objetivo es “devolver la toma de decisiones médicas a los padres” y pidió a los miembros del grupo que impulsen cambios legislativos en Tallahassee (la capital estatal).

etiquetas: moms of liberty , libertad , madres , florida , vacunas , eeuu , grupo de odio
#2 hokkien
este tambien se merece el Nobel. El nobel a los gilipollas
3 K 45
#2 Verdaderofalso
#2 últimamente ese premio está muy reñido, deberían ir haciendo una liguilla y eliminatorias xD
1 K 27
#1 Mosquitón
¿Hay un cirujano general en un país sin sanidad pública?
1 K 20
#1 Kantinero
#1 Eso mismo me cuestionaba yo
0 K 14
#5 Milmariposas
Y la OMS qué opina del tema?
0 K 12
#5 Mosquitón
¿Y quién se cree que es la OMS esa para contradecir a un dirigente republicano en el país de la libertad gobernado por el intocable Donald Trump?
0 K 6

