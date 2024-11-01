El cirujano general de Florida admite que prohibió la obligatoriedad de las vacunas basándose en sus intuiciones (ENG)  

Tras anunciar esta semana que trataría de eliminar «todas las obligaciones de vacunación», el director general de Sanidad de Florida, el Dr. Joseph Ladapo, dejó una cosa clara: esta decisión no se basaba en datos científicos, sino solo en sensaciones.
| etiquetas: cirujano , general , florida , prohibición , obligatoriedad , vacunas , intuciones
Lo que no es evidente es si cárcel, guillotina u hoguera.
Pues nada, pueden estar tranquilos ciudadanos de florida, que si cirujano general se inventa los tratamientos...
Te veo de un optimismo desbordante. La gente es subnormal en su mayoría. Sí que les votará.