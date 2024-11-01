edición general
El cirujano general de Florida admite que prohibió la obligatoriedad de las vacunas basándose en sus intuiciones (ENG)

Tras anunciar esta semana que trataría de eliminar «todas las obligaciones de vacunación», el director general de Sanidad de Florida, el Dr. Joseph Ladapo, dejó una cosa clara: esta decisión no se basaba en datos científicos, sino solo en sensaciones.

angeloso
Evidentemente que no se basan en la ciencia, no hacía falta que nos lo juraran.

Lo que no es evidente es si cárcel, guillotina u hoguera.
Albarkas
#2 Mejor piedras
nalacily
#3 Piedroterapia.
Gry
"Me lo dijo Dios" :-P
calde
#5 Sí, ya es raro que no tirase de esa magufada, pero éste parece que directamente reconoce la verdad: no había con ningún dios, se lo inventa (que más o menos viene a ser lo mismo)

Pues nada, pueden estar tranquilos ciudadanos de florida, que si cirujano general se inventa los tratamientos...

:palm:
Aokromes
espero que no cure a sus pacientes de la misma forma.
gale
Intuición vs. Razón. Alguna gente no tiene claro de qué lado ponerse.
PerritaPiloto
Ni por un momento nadie tenía la menor duda de que no se basaban en la ciencia.
Natxelas_IV
Lo divertido de esto es que las consecuencias de esto las van a ver en breves. La realidad es demasiado tozuda y cuando haya miles y miles de infectados, la gente hablará, se quejará y no les votará. Así que esto es básicamente un tiro en el pié con una bala que va despacio, pero imparable.
nalacily
#8 la gente hablará, se quejará y no les votará

Te veo de un optimismo desbordante. La gente es subnormal en su mayoría. Sí que les votará.
