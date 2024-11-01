Cipayo’s Company  

La congresista María Elvira Salazar, vieja conocida de la mafia de Miami y ahora aliada de María Corina Machado por las mismas treinta monedas, le explica a los estadounidenses que no quieren una intervención en Venezuela por qué la intervención es un buen negocio para las compañías petroleras estadounidenses. El viejo terrorismo de Miami, ahora convertido en terrorismo político, sediento de dinero, sangre y petróleo ajeno, te lo cuenta sin maquillaje, con el descaro de los imperialistas asesinos y genocidas que hoy están aquí y mañana allá...