Los cinéfilos estadounidenses se plantan contra 'La odisea'. Lo nuevo de Nolan no hace el mínimo esfuerzo por sonar como una épica griega

Esta semana hemos tenido la oportunidad de echar el primer gran vistazo a 'La odisea' de Christopher Nolan. Tras meses de conformarnos con rumores y teasers escuetos, la película mostraba de forma más transparente su reparto, su argumento y sus ambiciones. No se puede decir desde luego que no parezca una película de Nolan. La fuente del título es prácticamente la misma que lleva usando años en otros proyectos. Su estilo visual también nos es familiar, así como la gran escala de la historia y estructura no lineal que sugiere el metraje.