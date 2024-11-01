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Los cinéfilos estadounidenses se plantan contra 'La odisea'. Lo nuevo de Nolan no hace el mínimo esfuerzo por sonar como una épica griega

Los cinéfilos estadounidenses se plantan contra 'La odisea'. Lo nuevo de Nolan no hace el mínimo esfuerzo por sonar como una épica griega

Esta semana hemos tenido la oportunidad de echar el primer gran vistazo a 'La odisea' de Christopher Nolan. Tras meses de conformarnos con rumores y teasers escuetos, la película mostraba de forma más transparente su reparto, su argumento y sus ambiciones. No se puede decir desde luego que no parezca una película de Nolan. La fuente del título es prácticamente la misma que lleva usando años en otros proyectos. Su estilo visual también nos es familiar, así como la gran escala de la historia y estructura no lineal que sugiere el metraje.

| etiquetas: christopher nolan , la odisea , cine
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12 comentarios
6 2 0 K 73 cultura
#7 davidvsgoliat
#2 O aquella del guardia civil transexual en un pueblo de Albacete.
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#12 imaginateca *
#7 Por lo menos en esa jugaba con tres líneas temporales distintas y una de ellas iba para atrás.
Bueno, ahora no sé si la estoy confundiendo con otra de Nolan.
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#5 imaginateca
El problema de siempre con las películas históricas y las adaptaciones literarias.
Nadie duda de que Quo Vadis, Las tablas de la ley o Cleopatra son excelentes producciones.
Pero, si lo hace Nolan... mal. Qué pereza dan los que no distinguen entre un documental y una película.
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cocolisto #9 cocolisto *
Pues según críticas,a Nolan le ha quedado una película bastante nazi.

www.xataka.com/cine-y-tv/nolan-ha-retratado-antiguedad-colores-odisea-
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#4 Ovidio
#2 La del camionero aquella que tenía suuperpoderes
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Vodker #10 Vodker
Ya me tienen hartito los de Nolan y los del GTA.
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makinavaja #1 makinavaja
Nolan tiene grandes películas, pero también grandes cagadas....
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#2 imaginateca
#1 Como por ejemplo...
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#11 perej
Vaya discusión extraña: que si el inglés que hablan es representativo...de qué?
¿Del inglés de Grecia?
¿Del que todavía no existía en Britania (se llamara como se llamara en ése tiempo)?
¿Porqué va a ser mejor el inglés del siglo xvi que el de ahora?
¿Porqué no la han rodado en griego clásico?

Como si eso hiciera buena o mala una película de época
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placeres #6 placeres *
sin mentar el resto del texto que es mejorable
"....haya el mínimo intento en que abandonaran el dialecto americano estándar.."
Es una crítica me tropezado bastante y sigo sin tragarla, ¿Porque demonios una adaptación tiene que usar el Ingles britanico-shakesperiano?. Sí el "Let's go" y el "dady" me sacaron del trailer, por el cambio de tono, pero el acento es tan fiel como el resto de elementos, osea una fantasía épica al gusto del director-guionista usando como…   » ver todo el comentario
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#8 DonaldBlake
#6 Imagino que preferirán que Pattison utilice el griego antiguo. Una película de varias horas, en griego antiguo y subtitulada, el sueño húmedo de cualquier persona que quiera ir al cine a disfrutar.
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#3 Ovidio
Se ha señalado lo chocante de que el personaje de Pattinson llame a Odiseo "papi", o frases muy coloquiales como "Let's go!"
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menéame