El cineasta Raoul Peck advierte en 'Orwell 2+2 = 5' de la monstruosidad de los fascismos que avanzan en el mundo

"¿Empezáis ahora a ver el mundo que estamos creando?". George Orwell vaticinó la atrocidad de este mundo capitalista, su violencia, su falta de humanidad, todo su horror… en su novela 1984. El cineasta Raoul Peck acude ahora a aquella distopía, a las cartas del autor británico y a sus diarios, y con imágenes de la historia reciente de la humanidad -guerras, masacres, genocidios, retratos de multimillonarios, de dictadores, paisajes de pobreza extrema…- provoca desde el cine una sacudida descomunal.