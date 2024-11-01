edición general
El cineasta Raoul Peck advierte en 'Orwell 2+2 = 5' de la monstruosidad de los fascismos que avanzan en el mundo

"¿Empezáis ahora a ver el mundo que estamos creando?". George Orwell vaticinó la atrocidad de este mundo capitalista, su violencia, su falta de humanidad, todo su horror… en su novela 1984. El cineasta Raoul Peck acude ahora a aquella distopía, a las cartas del autor británico y a sus diarios, y con imágenes de la historia reciente de la humanidad -guerras, masacres, genocidios, retratos de multimillonarios, de dictadores, paisajes de pobreza extrema…- provoca desde el cine una sacudida descomunal.

strike5000 #1 strike5000
Si "1984" NO es algo es precisamente una distopía capitalista. Refleja una sociedad totalitaria y antidemócrata, y hasta donde yo sé George Orwell retrató al Gran Hermano como una mezcla de Stalin, Hitler y Mussolini. Cuando leí la novela por primera vez lo que me vino a la cabeza fue que era un reflejo de la URSS (reconozco que en aquella época yo estaba un poquito muy mucho escorado hacia la derecha). Hoy por hoy creo que refleja una sociedad sometida a una dictadura, y las dictaduras pueden ser de cualquier espectro ideológico.
