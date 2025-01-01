Cine alternativo que se rinde al gran público

La programación del ciclo 'Peor... ¡Imposible!' proyectará más de 25 títulos de 'Serie B' en el Antiguo Instituto de Gijón. Tiene cada vez más seguidores y así lo demuestra el éxito que cada año cosecha este festival de cine alternativo 'Peor... ¡Imposible!' que ya va por su edición número 26. Arrancará el próximo lunes 25 en el Antiguo Instituto con la proyección de 'Asesinos del espacio' (1989), de Richard W. Haines, y se prolongará hasta el domingo 31, cuando sea Robin Hardy con 'El hombre de mimbre' quien ponga el punto y final.