Una cincuentena de Bombers se desplaza a Extremadura para participar en la extinción de incendios

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha anunciado este lunes que una cincuentena de Bombers de la Generalitat se desplazará a Jarilla (Extremadura) para reforzar los operativos de extinción de incendios. En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, la consellera ha informado de que la Generalitat enviará un nuevo avión de vigilancia y ataque (AVA) y un bombardero, además de dos columnas terrestres con una cincuentena de efectivos, como ya había avanzado el presidente de la Generalitat Salvador Illa
| etiquetas: bombers , incendios , extremadura
Me has recordado un chiste
-Sabe usted por qué le he parado?
-Claro, porque es usted guardia civil
- Si, pero el motivo lo sabe?
- Puede ser porque no se le daban a usted bien los estudios?
paletoel lenguaje derechuzo del partido porcino de Extremadura?
Una cincuentena de bombers (la prenda)
Ya podrían poner bomberos en el titular, que tampoco es que tengan ningún nombre especial. Aiguadors de les terres de l'Ebre.
Perdón que lo dijiste antes, pero como catalán, me ha salido del alma...
Aprovechar que se quema mi tierra para airear los complejos es de ser muy mala gente
No hagas el chiste, joder. ¡Que no hagas el chiste, coñe!