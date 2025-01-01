edición general
Una cincuentena de Bombers se desplaza a Extremadura para participar en la extinción de incendios

Una cincuentena de Bombers se desplaza a Extremadura para participar en la extinción de incendios

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha anunciado este lunes que una cincuentena de Bombers de la Generalitat se desplazará a Jarilla (Extremadura) para reforzar los operativos de extinción de incendios. En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, la consellera ha informado de que la Generalitat enviará un nuevo avión de vigilancia y ataque (AVA) y un bombardero, además de dos columnas terrestres con una cincuentena de efectivos, como ya había avanzado el presidente de la Generalitat Salvador Illa

#2 Leon_Bocanegra
Los extremeños los reciben en la orilla de la carretera al grito de "a por ellos oe"
6
#10 t3rr0rz0n3
#2 los que dan porrazos a viejas son otros con uniforme de color azul o verde. Los bomberos suelen ser más humanos y saben leer.
0
#11 Leon_Bocanegra
#10 estás insinuando que los de la guardia civil no saben leer?
Me has recordado un chiste

-Sabe usted por qué le he parado?
-Claro, porque es usted guardia civil
- Si, pero el motivo lo sabe?
- Puede ser porque no se le daban a usted bien los estudios?
0
#1 Anfiarao
¿Como se dice Cataluña nos invade para ayudarnos en paleto el lenguaje derechuzo del partido porcino de Extremadura?
2
#8 MoñecoTeDrapo
#1 los fachas siempre han sido los de las bombers :troll:  media
1
#4 ricambigaetani
Mierda, había leído "una cincuentona"
2
#13 Destrozo
#4 mejor que yo, que he leído " una cincuentena de boomers..."
1
#12 Tunguska08Chelyabinsk13
Una cincuentena de boomers...
Una cincuentena de bombers (la prenda)

Ya podrían poner bomberos en el titular, que tampoco es que tengan ningún nombre especial. Aiguadors de les terres de l'Ebre.
0
#5 ThePato
Ya salieron los traumitas :-D
0
#7 oscarius24
A por elloooos!! oeeee!!
Perdón que lo dijiste antes, pero como catalán, me ha salido del alma...
0
#9 ThePato
#7 me estaba aguantando pero lo del a por ellos fue después de esto.
Aprovechar que se quema mi tierra para airear los complejos es de ser muy mala gente  media
0
#3 Dasmandr
"y un bombardero"

No hagas el chiste, joder. ¡Que no hagas el chiste, coñe!
0
#6 harverto
Así se hace un PAÍS.
1

