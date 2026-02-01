edición general
Cincuenta años de la matanza de Vitoria: la impunidad de un crimen de Estado

en la feroz represión desatada el 3 de marzo de 1976 en Vitoria/Gasteiz contra cientos de trabajadores en huelga Un crimen de aquellas proporciones, con cinco muertos y más de cien heridos, y que está tan documentado, siga impune. Nadie ha sido procesado por ello ni siquiera abrieron un expediente sobre la matanza. Nada. a policía nacional abrió fuego contra ellos sin contemplaciones. En las comisarías se generalizaron las torturas, incluyendo simulacros de ejecuciones a detenidos. Las incomunicaciones indefinidas eran otra costumbre ate

| etiquetas: matanza 3 marzo , impunidad del franquismo , huelga trabajadores
#1 tierramar
Que esta matanza haya quedado impune. Y que los chavales de Alsasua fueran condenados a años de carcel por una pelea con guardias civiles, es una clara muestra que el franquismo pervive en las instituciones españolas.
JuanCarVen #3 JuanCarVen
#1 Pero recuerda que la justicia española es infalible. Te tienes que reír.
juliusK #4 juliusK
Responsable FRAGA FRAGA FRAGA el que seautoproclamó"dueño de la calle" para justificar la masacre, que nunca se olvide. "Padre de la Constitución" y fundador junto a otros seis demócratofascistas-de-toda-la-vida de Alianza Popular y luego, claro, del PP y de la excrecencia voxiana que le "surgió". Demasiados lodos para que no siga habiendo cienos.

es.finance.yahoo.com/noticias/cuando-la-calle-pertenecía-a-manuel-fra
Alfon_Dc #2 Alfon_Dc
Supongo que los que dispararon contra trabajadores indefensos serían de esa cuerpos de seguridad del estado tan bien valorados ...
txutxo #5 txutxo
50 años después, nadie ha pagado por esta masacre. Y mucho menos, nadie a pedido perdón. Y luego se les llena la bocaza hablando de democracia y de justicia.
