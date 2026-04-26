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Cinco recetas saludables para llevar en el táper esta semana: fáciles de hacer y con ingredientes de temporada

Cinco recetas saludables para llevar en el táper esta semana: fáciles de hacer y con ingredientes de temporada

Comer de táper puede considerarse uno de los grandes dramas gastronómicos del siglo XXI. Comida recalentada, en muchas ocasiones descuidada hasta la última hora, con mezclas improvisadas que acaban convirtiendo el momento de la comida en una gran decepción culinaria. Pero no tiene por qué ser así. Este rato puede ser también un pequeño momento de descanso y disfrute, si nos organizamos con tiempo y planeamos cuidadosamente un menú semanal con recetas saludables al mismo tiempo que ‘disfrutables’.

| etiquetas: cinco , recetas , saludables , faciles , hacer
2 1 0 K 37 Cocíname
5 comentarios
2 1 0 K 37 Cocíname
Moderdonia #1 Moderdonia *
Terminar un libro de recetas con un "pero aquí os dejo el teléfono del Pizza móvil por si acaso".

—He escrito un libro en el que comento las recetas británicas de tortilla española en redes desde el respeto y con calma.
—¿Cómo se llama?
—"Échale Nutella también, hijo de puta."
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Asimismov #2 Asimismov
De la fiambrera obrera de toda la vida al táper o tupper, denominación anglosajona de la comida más proletaria.

¿Dónde están los comedores de empresa?
¿Otra responsabilidad olvidada por la CEOE?

Idos a la mierda.
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josde #3 josde
#2 Quien se va a la mierda los de la COE o los trabajadores.
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Asimismov #4 Asimismov *
#3
Cuando empecé a trabajar en el 1981:
- había autobuses de empresa recogiendo trabajadores;
- había comedores de empresa a precios más que razonables:
- había economatos; y
- se facilitaba el alojamiento en pensiones a los solteros y vivienda a las familias.
Todos esos beneficios sociales se han perdido como lágrimas en la lluvia y además apenas han aumentado el poder adquisitivo de los salarios.

Dime ¿a quién crees tu que estoy mandado a la m¡erda?
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#5 chocoleches *
Esta señora no se aclara mucho con la cantidad de comida, cuatrocientos gramos de pasta con dos pechugas, un guiso de ternera al que le echa un kilo de carne... pero cuantas raciones estás haciendo chiquilla?
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menéame