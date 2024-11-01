·
3
meneos
13
clics
Cinco duros : episodio 1
Cinco Duros la serie documental. Episodio 1: Pioneros de los 8 bits. Descubre el primer acercamiento a la informática en España y a sus protagonistas. La historia para todos contada por los protagonistas.
|
etiquetas
:
videojuegos
,
españa
,
historia
#1
ccguy
Me ha salido en YouTube sin más, no conocía esto pero está muy bien...
0
K
20
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
