Cinco condenados por dejar incapacitado a un joven de una paliza en el Port d'Alcúdia

Cinco jóvenes han sido condenados por dar dejar incapacitado a otro de una paliza en una zona de ocio del Port d’Alcúdia. Los acusados, que se declararon culpables este lunes en el juicio en la Audiencia de Palma, aceptaron penas de entre dos y cinco años de cárcel. Tendrán que indemnizar a la víctima con 1.120.000 euros por las lesiones y las graves secuelas ocasionadas y a su hermana con 71.000. El tribunal de la Sección Primera tuvo en cuenta, para dos de los procesados, las circunstancias atenuantes de reparación del daño y de toxifrenia.