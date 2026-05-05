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Cinco condenados por dejar incapacitado a un joven de una paliza en el Port d'Alcúdia

Cinco condenados por dejar incapacitado a un joven de una paliza en el Port d'Alcúdia

Cinco jóvenes han sido condenados por dar dejar incapacitado a otro de una paliza en una zona de ocio del Port d’Alcúdia. Los acusados, que se declararon culpables este lunes en el juicio en la Audiencia de Palma, aceptaron penas de entre dos y cinco años de cárcel. Tendrán que indemnizar a la víctima con 1.120.000 euros por las lesiones y las graves secuelas ocasionadas y a su hermana con 71.000. El tribunal de la Sección Primera tuvo en cuenta, para dos de los procesados, las circunstancias atenuantes de reparación del daño y de toxifrenia.

| etiquetas: cinco , condenados , por dar , paliza , joven , port dalcúdia
11 2 0 K 175 Tribunales
7 comentarios
11 2 0 K 175 Tribunales
Cehona #1 Cehona
Por ser drogadictos, atenuante. Por ser alcohólico y matar conduciendo, eximente completa en casos de intoxicación plena que anule la capacidad de entendimiento.
Si llevo una recortada y me los cargo ¿Eximente transitoria por enajenación mental?
Total, en dos años sales de la carcél.
2 K 13
josde #3 josde
#1 Cosas de la justicia que imparten algunos jueces.
0 K 20
#5 pirat *
#3 Lo hacen para crear mal ambiente hasta que vuelvan los suyos...
Sale demasiado barato joderle la vida a otro.
0 K 9
strike5000 #6 strike5000 *
#5 Incluso los jueces tienen sus limitaciones. No pueden imponer la pena que les dé la gana.

"Pacto
La Fiscalía reclamaba al inicio del proceso once años de cárcel para cada uno de los agresores. La representante del Ministerio Público rebajó su petición ayer tras llegar a un acuerdo con el letrado de la víctima, Diego Wencelblat, y con los de los acusados, que fueron representados por los letrados Joan Arbós, Jaime Calvar, Gaspar Oliver e Isabel Piña. Dos de los acusados aceptaron cinco años y el resto, dos."
0 K 10
#4 Hoypuedeserungrandia
No tengo muy claro que un 1.120.000 euros pueda arreglar algo en la vida del que ha resultado incapacitado. Esto no se arregla con dinero y los cinco que se dedican a patear la cabeza de alguien que está en el suelo, saben perfectamente lo que están haciendo.
1 K 10
#2 flixter
yo lo siento, pero no lo entiendo: Esta gente deberían estar en prisión hasta reparar el daño causado. No estamos hablando de dos tipos que han robado el móbil a un tercero, sinó a varios que han dejado a otro desgraciado de por vida. La sociedad debería deshacerse de esta chusma, porque ni nos debería importar que se reformen o no.
2 K 10
strike5000 #7 strike5000
#2 Llegaron a un acuerdo.

"Pacto
La Fiscalía reclamaba al inicio del proceso once años de cárcel para cada uno de los agresores. La representante del Ministerio Público rebajó su petición ayer tras llegar a un acuerdo con el letrado de la víctima, Diego Wencelblat, y con los de los acusados, que fueron representados por los letrados Joan Arbós, Jaime Calvar, Gaspar Oliver e Isabel Piña. Dos de los acusados aceptaron cinco años y el resto, dos."
1 K 20

menéame