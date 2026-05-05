Cinco condenados por dejar incapacitado a un joven de una paliza en el Port d'Alcúdia

Cinco jóvenes han sido condenados por dar dejar incapacitado a otro de una paliza en una zona de ocio del Port d’Alcúdia. Los acusados, que se declararon culpables este lunes en el juicio en la Audiencia de Palma, aceptaron penas de entre dos y cinco años de cárcel. Tendrán que indemnizar a la víctima con 1.120.000 euros por las lesiones y las graves secuelas ocasionadas y a su hermana con 71.000. El tribunal de la Sección Primera tuvo en cuenta, para dos de los procesados, las circunstancias atenuantes de reparación del daño y de toxifrenia.
| etiquetas: cinco , condenados , por dar , paliza , joven , port dalcúdia
Si llevo una recortada y me los cargo ¿Eximente transitoria por enajenación mental?
Total, en dos años sales de la carcél.
Sale demasiado barato joderle la vida a otro.
"Pacto
La Fiscalía reclamaba al inicio del proceso once años de cárcel para cada uno de los agresores. La representante del Ministerio Público rebajó su petición ayer tras llegar a un acuerdo con el letrado de la víctima, Diego Wencelblat, y con los de los acusados, que fueron representados por los letrados Joan Arbós, Jaime Calvar, Gaspar Oliver e Isabel Piña. Dos de los acusados aceptaron cinco años y el resto, dos."
"Pacto
La Fiscalía reclamaba al inicio del proceso once años de cárcel para cada uno de los agresores. La representante del Ministerio Público rebajó su petición ayer tras llegar a un acuerdo con el letrado de la víctima, Diego Wencelblat, y con los de los acusados, que fueron representados por los letrados Joan Arbós, Jaime Calvar, Gaspar Oliver e Isabel Piña. Dos de los acusados aceptaron cinco años y el resto, dos."