Los cinco conceptos fundamentales de Nietzsche y en qué libros encontrarlos

Friedrich Nietzsche (1844-1900) un filósofo con escritura hecha de relámpagos, de intuiciones que no pretenden ser verdades absolutas, sino provocaciones para despertar. Entre todas sus ideas, hay cinco que definen su universo: la muerte de Dios, la voluntad de poder, el eterno retorno, el amor fati y el perspectivismo. Cada una funciona como una pieza de su filosofía del “sí a la vida”.

