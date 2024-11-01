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Cinco años, 17 familias y 20 denuncias: los vecinos de un barrio de Palma, atrapados por un alquiler vacacional ilegal del 'pirata de las villas'
Más de 20 denuncias interpuestas y cinco años de conflicto.
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#1
CuiProdestHocBellum
"El propietario de la vivienda,
el empresario Francisco Garrido Sánchez
, no se esconde. De hecho, se presenta en redes sociales como el
“pirata de las villas”
, una etiqueta que ha terminado por indignar aún más a los residentes."
Tipejos como este son demasiado habituales hoy en día. Amparados por la justicia, justificados por muchos a los que perjudica solo por la afiliación política, campan a sus anchas sin que nadie, ni ayuntamientos , ni comunidades autónomas ni la judicatura, les ponga freno.
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Tipejos como este son demasiado habituales hoy en día. Amparados por la justicia, justificados por muchos a los que perjudica solo por la afiliación política, campan a sus anchas sin que nadie, ni ayuntamientos , ni comunidades autónomas ni la judicatura, les ponga freno.