Cientos de miles de gazatíes regresan a sus hogares en el segundo día de alto el fuego

Los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y España, Pedro Sánchez, así como el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, son los últimos líderes que han confirmado su presencia en la cumbre por la paz en Medio Oriente, que tendrá lugar en Egipto y será encabezada por Donald Trump. El segundo día de cese de hostilidades en Gaza no ha evitado que el Líbano sufra ataques israelíes, y comienza el pulso por la liberación del llamado “Mandela palestino”, Marwan Barghouti.