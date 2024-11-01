edición general
Cientos de científicos instan al CERN a cortar lazos con Israel (Eng)

Los crecientes boicots académicos y las suspensiones de fondos están alimentando las preocupaciones sobre la fuga de cerebros israelíes

Asimismov #2 Asimismov
Echaron a los rusos de un día para otro y sin previo aviso.
Spirito #1 Spirito
Hay que cortar lazos con EEUU, que es quien manda en Israel.

Vamos a dejarnos ya de gilipolleces.

EEUU criminal.
