7
meneos
11
clics
Cientos de científicos instan al CERN a cortar lazos con Israel (Eng)
Los crecientes boicots académicos y las suspensiones de fondos están alimentando las preocupaciones sobre la fuga de cerebros israelíes
|
etiquetas
:
cern
,
científicos
,
boicot
,
israel
,
fuga
,
cerebros
6
1
0
K
80
Israel
#2
Asimismov
Echaron a los rusos de un día para otro y sin previo aviso.
0
K
12
#1
Spirito
Hay que cortar lazos con EEUU, que es quien manda en Israel.
Vamos a dejarnos ya de gilipolleces.
EEUU criminal.
0
K
8
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
