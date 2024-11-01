edición general
6 meneos
40 clics
Científicos en Suiza transforman plomo en oro por accidente al intentar recrear el Big Bang

Científicos en Suiza transforman plomo en oro por accidente al intentar recrear el Big Bang

Los alquimistas medievales soñaban con transmutar el plomo en oro.

Hoy, sabemos que el plomo y el oro son elementos diferentes y que ninguna química puede convertir uno en otro.

Pero nuestros conocimientos modernos nos indican la diferencia básica entre un átomo de plomo y un átomo de oro: el átomo de plomo contiene exactamente tres protones más. Entonces, ¿podemos crear un átomo de oro simplemente extrayendo tres protones de un átomo de plomo? Resulta que sí, pero no es fácil.

| etiquetas: oro , ciencia , big bang
5 1 2 K 43 ciencia
11 comentarios
5 1 2 K 43 ciencia
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Todos acumulando oro por la geopolítica y ahora lo van a producir a base de plomo

El precio del oro va a caer a plomo :troll:
3 K 47
aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro *
#1 Lamento desilusionarte, pero en MAyo 2025, EL robot de Platon te lo explicaba en este video:
www.youtube.com/shorts/mserEWS9sdg
1 K 17
ochoceros #10 ochoceros
#1 Lo que nos faltaba; los pisos con tuberías de plomo que no quería nadie y estaban "relativamente" asequibles, ahora se pondrán por las nubes.
0 K 11
Furiano.46 #3 Furiano.46
#1 que bien traído :-D
0 K 10
Pertinax #2 Pertinax *
¿Por qué me dará a mi, sin siquiera entrar, que este es otro envío mierder más del defensor de la telekinesia como ciencia ? ¿Por qué? :troll:
0 K 15
NPCMeneaMePersigue #5 NPCMeneaMePersigue
En #2 podéis ver la estrategia de los fondos de inversión estadounidenses e israelíes de los que somos incómodos al sistema

En otros temas se dedican a investigar cada envío y luego me tiran sobre otros envíos para desprestigiarme

Una jugada clásica que me hacen en reddit, aquí y en cualquier red social por defender lo que creo
0 K 20
aPedirAlMetro #8 aPedirAlMetro
#5 "luego me tiran sobre otros envíos para desprestigiarme"
Amigo, te desprestigias tu solo con estos envios.
1 K 24
Pertinax #6 Pertinax *
#5 A ver, alma de cántaro, que con este experimento cuesta más generar un picogramo de oro, y altamente inestable, que extraer una tonelada de la Fosa de las Marianas si lo hubiera, no te flipes.
0 K 15
#7 MADMax2
con el plomo siempre se ha conseguido oro.
2 K 30
comunerodecastilla #9 comunerodecastilla
#7 Y plata. :troll:
0 K 12
#11 Juantxi
Ningún descubrimiento, ya se conocía este proceso desde hace más de un siglo.
0 K 12

menéame