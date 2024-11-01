Científicos en Suiza transforman plomo en oro por accidente al intentar recrear el Big Bang

Los alquimistas medievales soñaban con transmutar el plomo en oro.
Hoy, sabemos que el plomo y el oro son elementos diferentes y que ninguna química puede convertir uno en otro.
Pero nuestros conocimientos modernos nos indican la diferencia básica entre un átomo de plomo y un átomo de oro: el átomo de plomo contiene exactamente tres protones más. Entonces, ¿podemos crear un átomo de oro simplemente extrayendo tres protones de un átomo de plomo? Resulta que sí, pero no es fácil.
| etiquetas: oro , ciencia , big bang
El precio del oro va a caer a plomo
