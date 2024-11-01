Científicos “rejuvenecen” óvulos humanos en un avance para el tratamiento de la Fecundación In Vitro  

Por primera vez, se “rejuvenecieron” óvulos humanos, un avance que, según los científicos, podría revolucionar las tasas de éxito de la fecundación in vitro en parejas de edad avanzada. Una nueva investigación sugiere que un defecto de los óvulos relacionado con la edad podría reducirse al suplementar los óvulos con una proteína clave que hace que las mujeres tengan casi la mitad de probabilidades de presentar el defecto en comparación con los óvulos no tratados.