edición general
9 meneos
11 clics
Científicos españoles descubren una nueva especie de Babesia, B.hegotelforum, gracias a la caracterización del locus del factor de elongación 1 alfa

Científicos españoles descubren una nueva especie de Babesia, B.hegotelforum, gracias a la caracterización del locus del factor de elongación 1 alfa

Babesia sp. es la causante de la infección zoonótica babesiosis, una parasitosis transmitida por garrapatas similar a la malaria que se extiende en Europa y Estados Unidos y cuya especie más importante es Babesia divergens. Un equipo del CNM-ISCIII ha revelado tras dos años de estudio una nueva especie denominada B.hegotelforum (antes llamado B.divergens like MO1). Este descubrimiento ha sido posible gracias a la caracterizados del EF-1alfa que corrobora que se trata de un linaje distinto.

El hallazgo y su designación formal “contribuirán a clarificar la literatura científica y facilitarán el avance en el estudio de la biología, epidemiología y aspectos clínicos de la babesiosis zoonósica en animales y humanos”, explican los investigadores del ISCIII.

| etiquetas: babesia , babesiosis , hegotelforum , parásitos , españa
6 3 0 K 103 Infectologia
2 comentarios
6 3 0 K 103 Infectologia
#1 guillersk
Claro claro siempre lo he dicho




- comentario para disimular que no entiendo un peo de la entradilla -
0 K 10
Manuel.G #2 Manuel.G
....¿Qué?
0 K 9

menéame