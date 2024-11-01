Científicos españoles descubren una nueva especie de Babesia, B.hegotelforum, gracias a la caracterización del locus del factor de elongación 1 alfa

Babesia sp. es la causante de la infección zoonótica babesiosis, una parasitosis transmitida por garrapatas similar a la malaria que se extiende en Europa y Estados Unidos y cuya especie más importante es Babesia divergens. Un equipo del CNM-ISCIII ha revelado tras dos años de estudio una nueva especie denominada B.hegotelforum (antes llamado B.divergens like MO1). Este descubrimiento ha sido posible gracias a la caracterizados del EF-1alfa que corrobora que se trata de un linaje distinto.



El hallazgo y su designación formal “contribuirán a clarificar la literatura científica y facilitarán el avance en el estudio de la biología, epidemiología y aspectos clínicos de la babesiosis zoonósica en animales y humanos”, explican los investigadores del ISCIII.