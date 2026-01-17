edición general
Científicos españoles descubren 80 nuevas especies vegetales en los últimos 2 años

Los números hablan por sí solos. 80 especies vegetales nuevas para la ciencia en apenas dos años. El dato lo confirma Ignacio Ramos-Gutiérrez, investigador de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de la Sociedad Botánica Española (SEBOT), una organización que reúne a casi un millar de especialistas. Pero esto no es solo una cuestión de cantidad. Entre las plantas descritas hay flores, helechos y briófitos, un tipo de musgo que casi nadie mira pero que cumplen funciones clave en los ecosistemas.

Antipalancas21
El género 'Carex', un tipo de hierba que crece en zonas húmedas y montañosas, aporta 24 especies al listado. La familia de las malváceas suma otras 13. Lo interesante es que muchas de estas plantas estaban ahí, creciendo, y nadie las había identificado formalmente.
cocococo
La marihuana está ya más que descubierta porque aquí en Canarias cada vez se ven más manadas de hippies dándole al canuto en las vías públicas.
Antipalancas21
#2 Los peores son los que no se ven ni son hippies.
