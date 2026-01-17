Científicos españoles descubren 80 nuevas especies vegetales en los últimos 2 años

Los números hablan por sí solos. 80 especies vegetales nuevas para la ciencia en apenas dos años. El dato lo confirma Ignacio Ramos-Gutiérrez, investigador de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de la Sociedad Botánica Española (SEBOT), una organización que reúne a casi un millar de especialistas. Pero esto no es solo una cuestión de cantidad. Entre las plantas descritas hay flores, helechos y briófitos, un tipo de musgo que casi nadie mira pero que cumplen funciones clave en los ecosistemas.