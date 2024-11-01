Científicos desvelan el secreto del "brazo" que permite a los pulpos reproducirse

Según un estudio estadounidense los pulpos tienen un brazo especializado en localizar la progesterona. Se trata del ectocotilo de los pulpos y hasta ahora se pensaba que lo operaban a ciegas de modo que la reproducción en los pulpos se pensaba que era un acto de ensayo y error. Se sabe que los pulpos no usan un apéndice para introducir los gametos en las féminas sino que usan un brazo como intermediario. Este brazo se inserta en el cuerpo de la pulpa, reconoce su oviducto y libera espermatozoides por medio de su espermatóforo.