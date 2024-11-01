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Científicos descubren que las plantas son capaces de escuchar el sonido de la lluvia

Científicos descubren que las plantas son capaces de escuchar el sonido de la lluvia

Un equipo del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) ha comprobado que las semillas de arroz pueden responder al sonido de las gotas y germinar más rápido cuando esas vibraciones llegan hasta ellas. Las plantas no tienen orejas pero sí estructuras capaces de percibir señales físicas del entorno. Según el estudio, el golpe de la lluvia sobre el agua o el suelo produce vibraciones que pueden activar mecanismos internos relacionados con el crecimiento. En el estudio, las semillas que recibieron las vibraciones de las gotas germinaron antes.

| etiquetas: plantas , escuchan , lluvia
7 3 0 K 104 Botánica
9 comentarios
7 3 0 K 104 Botánica
HAL9K #5 HAL9K
Las plantas son seres vivos sintientes. No a la barbarie vegana. #StopVeganismo.
3 K 48
ur_quan_master #7 ur_quan_master
#5 Son seres simientes, eso seguro.
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eltxoa #9 eltxoa
Comer plantas es genocidio. Come tierra*!!!

con el 100% de elementos atómicos necesarios para estar bien nutrido.

*tierra terrana sin microorganismos
1 K 31
Mark_ #4 Mark_ *
Entonces no escuchan como tal, sino que pueden sentir la vibración.
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#6 RaulUrdaci
Si por escuchar se entiende reaccionar a un estímulo externo....
Habría que ver si esas vibraciones, realizadas por otros medios, provocan la misma reacción.
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MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
Los pollos tampoco tienen orejas y oyen :roll:
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#8 atabey
Yendo a comprar una fuente zen para el siguiente cultivo de maruja me hallo.
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Amperobonus #1 Amperobonus
Normal. Tendran que entrar la ropa tendida :professor:
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RanaPaca #2 RanaPaca
Ah, por eso dicen que con la música crecen más las plantas?
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menéame