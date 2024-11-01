Científicos descubren que las plantas son capaces de escuchar el sonido de la lluvia

Un equipo del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) ha comprobado que las semillas de arroz pueden responder al sonido de las gotas y germinar más rápido cuando esas vibraciones llegan hasta ellas. Las plantas no tienen orejas pero sí estructuras capaces de percibir señales físicas del entorno. Según el estudio, el golpe de la lluvia sobre el agua o el suelo produce vibraciones que pueden activar mecanismos internos relacionados con el crecimiento. En el estudio, las semillas que recibieron las vibraciones de las gotas germinaron antes.