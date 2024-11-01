Científicos descubren que los inhibidores de IRAK pueden contrarrestar la mayor letalidad del linfoma B difuso de células grandes en mujeres

El estudio relaciona la mayor mortalidad en mujeres debido a la "inestabilidad" del cromosoma X y lo hace tras analizar datos de 5.000 pacientes procedentes de 14 estudios independientes, donde se comprobó que las mujeres con tumores que presentaban alteraciones simultáneas en dos genes tenían un riesgo de mortalidad más de cuatro veces mayor al de los hombres con las mismas mutaciones. Ahora se ha descubierto que esta alteración puede contrarrestarse mediante los inhibidores de IRAK.