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Científicos descubren que los inhibidores de IRAK pueden contrarrestar la mayor letalidad del linfoma B difuso de células grandes en mujeres

El estudio relaciona la mayor mortalidad en mujeres debido a la "inestabilidad" del cromosoma X y lo hace tras analizar datos de 5.000 pacientes procedentes de 14 estudios independientes, donde se comprobó que las mujeres con tumores que presentaban alteraciones simultáneas en dos genes tenían un riesgo de mortalidad más de cuatro veces mayor al de los hombres con las mismas mutaciones. Ahora se ha descubierto que esta alteración puede contrarrestarse mediante los inhibidores de IRAK.

| etiquetas: inhibidores , irak , linfoma , mujeres
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3 comentarios
7 2 0 K 108 medicina
Asimismov #2 Asimismov *
Creí que los inhibidores de IRAK eran contra los misiles balísticos iraníes.
Luego leo que es un envío de L. adecarboxylata y vuelvo a leer a ver si he entendido bien.

Sin duda L. adecarboxylata es un artista de la con fu sión.
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#3 Tensk
Curioso, para otras cosas es preferible ser mujer porque al tener dos copias de cromosoma X, si una está defectuosa se viene usando la otra (o eso he entendido, que me corrija quien sepa del tema) mientras que el hombre tiene sólo uno y si viene mal de fábrica pues... a joderse. Y en esto dicen que el X es más inestable. Qué cosas.
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Javi_Pina #1 Javi_Pina
No me pongais titulares de IRAK y menos en mayúsculas que con lo que está pasando ya me da un microinfarto
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menéame