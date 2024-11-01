Científicos cultivan mini cerebros humanos para alimentar computadoras [eng]

En términos sencillos, implica la creación de neuronas que se desarrollan en grupos llamados organoides, los cuales a su vez pueden conectarse a electrodos, momento en el que puede comenzar el proceso de intentar usarlos como miniordenadores.
FinalSpark 500$/mes finalspark.com/
Molecular Devices Creo que estos te venden las herramientas para que tengas tus propios "servers" www.moleculardevices.com/applications/automated-cell-culture
Cortical Lab 300$/semana corticallabs.com/
Aunque claro que sigue en procesos de investigación, el punto de esta respuesta es constatar que ya es una opción comercial.