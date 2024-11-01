edición general
4 meneos
11 clics
Científicos cultivan mini cerebros humanos para alimentar computadoras [eng]

Científicos cultivan mini cerebros humanos para alimentar computadoras [eng]

En términos sencillos, implica la creación de neuronas que se desarrollan en grupos llamados organoides, los cuales a su vez pueden conectarse a electrodos, momento en el que puede comenzar el proceso de intentar usarlos como miniordenadores.

| etiquetas: organoides , clusters , cerebros , ia
3 1 0 K 74 ciencia
4 comentarios
3 1 0 K 74 ciencia
Torrezzno #1 Torrezzno
Seria paradójico que la verdadera IA sea un organoide de estos. Matrix a la vuelta de la esquina
2 K 46
#3 Visca *
#1 Eso ya existe. Menor consumo de electricidad (pero requiere de rotación diaria y suplementos como liquido amniótico bovino) y mas analógico que digital (que afectará cosas como matemáticas discretas, etc)

FinalSpark 500$/mes finalspark.com/
Molecular Devices Creo que estos te venden las herramientas para que tengas tus propios "servers" www.moleculardevices.com/applications/automated-cell-culture
Cortical Lab 300$/semana corticallabs.com/

Aunque claro que sigue en procesos de investigación, el punto de esta respuesta es constatar que ya es una opción comercial.
0 K 6
a69 #2 a69
Así cuando las computadoras crezcan y se liberen a la naturaleza ya podrán alimentarse de cérebros humanos normalmente
0 K 11
Asimismov #4 Asimismov
¿Si usasen orgánulos de ballena podrían trabajar a 128 bits?
0 K 12

menéame