El científico soviético que desapareció en el Madrid de la movida

Vladimir Alexandrov se esfumó sin dejar rastro en 1985, tras pasar tres días aparentemente borracho en España (...) La historiadora italiana Giulia Rispoli rescata ahora la volatilización del climatólogo soviético en un nuevo libro, De la Guerra Fría al calentamiento global, editado por Catarata. “Yo creo que Alexandrov no desertó”, opina la investigadora, del Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia, en Berlín. El investigador tenía mujer y una hija adolescente en Moscú. Otros cinco científicos consultados por este diario que .....