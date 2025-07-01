La ciencia identifica la causa real de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes

De acuerdo al estudio publicado en Journal of the American College of Cardiology (JACC), gran parte de los eventos cardíacos en mujeres jóvenes no están relacionados con el clásico bloqueo arterial. Al contrario, otras causas surgen con fuerza. Entre ellas, destaca la disección espontánea de la arteria coronaria (SCAD), una condición poco conocida que desafía las ideas establecidas y revela por qué sufren infartos las mujeres jóvenes en ausencia de factores tradicionales. -Fuente: www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacc.2025.07.012