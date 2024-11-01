edición general
La ciencia ha calculado el impacto real en tu cerebro de leer libros. Y tiene una receta muy simple: 30 minutos al día

Es bien conocido que el sedentarismo es uno de los grandes enemigos de la salud pública, especialmente en edades avanzadas donde la pérdida muscular es un gran peligro. Sin embargo, hay actividades que son sedentarias que son realmente beneficiosas y que a veces dejamos, como es la lectura de libros. Es tal su beneficio que la ciencia ha demostrado que sumergirse en las páginas de un buen libro no solo alimenta el intelecto, sino que alarga la vida.

Doisneau #1 Doisneau *
El formato importa. Aunque se puede llegar a pensar que cualquier tipo de lectura es adecuada, incluso la parte de atrás de un champú, la realidad es bastante diferente. En este caso, el estudio comparó explícitamente el impacto de leer libros frente a leer el periódico o una revista.

Algo que no se aclara, y me parece un punto interesante, es si tiene algun efecto leer en papel o en pantalla, y de la misma forma si es leer cualquier cosa como puede ser meneame o es mas n…   » ver todo el comentario
emmett_brown #2 emmett_brown
#1 Y es lo mismo en pantalla de tinta (ebook) que en papel?
Doisneau #3 Doisneau
#2 Ya me lo lei, te puedo confirmar que no se estudian esos temas:


There are several areas that would be interesting for future research to explore, including: whether there are additional health benefits from book reading, other than extended survival; whether there are similar effects reading e-books and audiobooks, which may be more likely to be read in a non-sedentary manner; and whether nonfiction vs. fiction, as well as various genres, have differential effects, Considering that 87% of book readers read fiction (...)
#6 ernovation
#2 A mi me preocupa si el tamaño de la fuente tiene algún efecto.
#7 capitan.meneito
#6 llegada una edad visita tu óptico.
#4 Tecar *
Seguro que alguno se pone a leer libros pensando que así va a vivir más.
Que luego no tendrá vivienda, una sanidad de mierda, una educación deficiente y ni para el pan.
Y de ir de vacaciones ni hablamos.
Pero bueno, leyendo seguro que vivirá más, si no tiene algún contratiempo con la salud, claro.
#5 ernovation
La conclusión no es correcta. Lo que han visto es una correlación entre la clase de tipos que leen libros y una mayor longevidad. No implica ninguna causalidad respecto del hecho de leer libros.
