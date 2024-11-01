La ciencia ha calculado el impacto real en tu cerebro de leer libros. Y tiene una receta muy simple: 30 minutos al día

Es bien conocido que el sedentarismo es uno de los grandes enemigos de la salud pública, especialmente en edades avanzadas donde la pérdida muscular es un gran peligro. Sin embargo, hay actividades que son sedentarias que son realmente beneficiosas y que a veces dejamos, como es la lectura de libros. Es tal su beneficio que la ciencia ha demostrado que sumergirse en las páginas de un buen libro no solo alimenta el intelecto, sino que alarga la vida.