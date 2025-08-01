La Ciencia ficción que avisa: "El colapso" ("L'Effondrement". Les parasites, 2019)"

La Ciencia ficción es un género, no una temática. No es que trate "del futuro", "de los extraterrestres", o "de viajes en el tiempo". Lo que hace es especular sobre algo que no ha sucedido pero que científicamente, o —menos señalado— políticamente, es plausible (...) en plantear amenazas reales que pueden acabar con la humanidad —por la posibilidad de un carácter especulativo desde la verosimilitud— la Ciencia ficción es especialmente potente. En este ámbito, una de las obras mejor realizadas y efectivas en los últimos años es El colapso