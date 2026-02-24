El "ciclón-bomba" que se abatió sobre EEUU captado por satélites

Los satélites han captado el ciclón bomba que, desde el 22 de febrero, ha azotado la ciudad de Nueva York y todo el noreste de Estados Unidos, con fuertes nevadas —con un récord de 67 centímetros de nieve hasta el momento en la ciudad de Swansea, Massachusetts—, así como vientos huracanados de hasta 135 kilómetros por hora e incluso rayos. Aproximadamente 60 millones de personas se encuentran bajo alerta meteorológica, cientos de miles se encuentran sin electricidad y en algunas zonas se han prohibido los viajes no esenciales.