edición general
Un ciberataque ruso obliga a desactivar el riego automático del jardín del Turia de Valencia

El incidente ocurrió el pasado martes 16 de septiembre. Según han explicado fuentes municipales, ese día se detectó un funcionamiento anómalo del riego en el gran pulmón verde de València, cuyo sistema informatizado de riego depende del Organismo Autónomo de Parques y Jardines.

36 comentarios
Supercinexin #4 Supercinexin
Es lo que tiene conectar cosicas a internet. Que entran los juankers.

Parques y Jardines busca una empresa ciberseguridad para blindar un sistema que lleva instalado 10 años

La mejor seguridad sería que esos jardineros funcionarios contratados de por vida que ya están encendiendo y apagando el riego manualmente mientras se soluciona el jaqueo siguieran haciéndolo para siempre y se quitasen de sistemas de riego por internet y polladas totalmente innecesarias.

Pero verás que en vez de eso se gastan medio millón de pavos en alguna empresa de ciberseguridad porque la tesnolojía es mucho más eficiente que poner a un Antonio a abrir y cerrar una llave de paso ciertos días s la semana como una más de sus atribuciones laborales.
rogerius #11 rogerius
#4 Pero, vamos a ver… si se necesita automatización tampoco es imprescindible conectar nada a internet.
Supercinexin #33 Supercinexin
#11 Pues claro que no. Como que riego automatizado ya existía en los 90 sin estar conectado a nada. Como que conectar algo a internet,.sobretodo si es un sistema sencillo como este caso, implica mil veces más riesgo que cualquier puto beneficio que puedas obtener.
Sacronte #34 Sacronte
#11 Unos programadores y punto, es que no hay mas xD
#12 Tronchador.
#4 :palm: ¿Te ha quedado agusto? Y en vez de canalizaciones cuyo bombeo también se hace con sistemas informatizados pues enviamos a unos mozos a coger agua con cubos.
Supercinexin #32 Supercinexin
#12 Claro, lo mismito las canalizaciones de agua de riego que ponerle un chip a cada grifo y conectarlo a internet. Tú sí que te has quedado a gusto.
#36 Tronchador.
#32 Yo solo te digo que cualquier sistema que se te ocurra está informatizado e interconectado. Pero que si quieres que haya jardineros que vayan boca a boca de riego abriéndolas para regar en vez de tener algo más eficiente, pues nada también podemos enviar a personal a por agua por si algún día nos joden el sistema de abastecimiento.
Ankor #17 Ankor
#4 Basicamente despues de un fallo por algun motivo, han puesto una excusa fantástica, para darle un regalo en forma de contrato a alguna empresa afin.
#19 Abril_2025
#17 ¿Y de verdad eso te parece más creíble?

:palm:
Ankor #21 Ankor *
#19 Siendo el PP de Valencia. Si.
Nadie va a hackear los sistemas de riego. Y menos los rusos, que ya tienen bastante trabajo.
#23 Abril_2025 *
#21 Si encuentran un hueco, por qué no.

Nuestro sistema, en una empresa que tiene menos de 300 clientes, es atacado al menos una vez al mes.

Lo raro de un sistema conectado a internet es que no lo cosan a ataques. Por muy pequeño que sea el sistema

Este es un sistema de un ayuntamiento, claro que lo atacarán. Y varias veces al mes.
#22 R2dC
#4 Pero verás que en vez de eso se gastan medio millón de pavos en alguna empresa de ciberseguridad porque la tesnolojía es mucho más eficiente que poner a un Antonio a abrir y cerrar una llave de paso ciertos días s la semana como una más de sus atribuciones laborales.

A quien no le encanta realizarse en su vida pulsando un botón...

Las tareas anodinas que se automaticen. Y que contraten a un arquitecto en seguridad para que ordene la porquería que han hecho los de TI.
rogerius #20 rogerius
#18 Claaaaro… porque la IP es rusa… :palm: xD
#3 chavi *
¿ El mundo today ?

Este Putin jodiendo los geranios...
aPedirAlMetro #7 aPedirAlMetro
#3 dramatizacion:  media
calde #10 calde
#7 Iban a activar las cabezas nucleares, y se confundieron con los aspersores de las fuentes municipales.

Otro motivo más para echar pestes contra la oficialidad de las lenguas regionales, causan confusión.
mente_en_desarrollo #14 mente_en_desarrollo *
Al aislar los equipos los servicios municipales comprobaron que el ataque se había realizado con IP rusas, sin que este impactara en otros sistemas municipales ni el resto de tramos del río.

Menos mal que los hackers rusos son unos inútiles y no saben utilizar VPN. El día que aprendan, estaremos jodidos.
#5 BurraPeideira_
Estaban los rusos pensando cómo destruir la UE y por fin encontraron la manera.
rogerius #13 rogerius
¿Cómo saben que han sido los rusos? ¿No habra sido ISSrael? ¿O el cenutrio de Trump porque la paella está muy buena? O el mismo PP, para echarle la culpa al Perro Xánxex. Las posibilidades son infinitas. Más o menos. :shit:
#18 Tronchador.
#13 Porque la IP de los atacantes es rusa. :shit: En estos tiempos que corren leer está de más.
#25 R2dC
#18 Sweet summer child.
millanin #26 millanin
#18 ¡Eso es infalsificable!
Aokromes #28 Aokromes
#18 claro, como que no puedo tener una ip rusa en 1 minuto.....
freenetico #31 freenetico *
#18 la ijaputa!
cutty #2 cutty
Lo único que funcionó mal aquí son vuestras neuronas podridas.
Antipalancas21 #27 Antipalancas21
#24 Ahora lo ultimo frigos, lavadoras y hasta lavaplatos, el otro día leí aqui que Samsung en sus frigos con internet empieza a meter anuncios ya
Antipalancas21 #16 Antipalancas21
Cada día hay mas aparatos en todos lados conectados a Internet, es un gran peligro hay mucha gente que se dedica a ver como poder entrar y hackear esos aparatos, incluidos gobiernos que los contratan.
Veelicus #24 Veelicus
#16 Un dia en el curro me puse a buscar y efectivamente, hay muchos dispositivos conectados directamente a internet sin ningun tipo de seguridad
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
cuka blyat! que me joden los geranios
woody_alien #30 woody_alien
Un ciberataque se comió mis deberes.
#29 atrompicones
Se les han agotado los chips de las lavadoras ahora buscan los chiclés de los aspersores.
#6 Nusku
Pués si que estaban aburridos estos rusos!
#35 Tks4dTip
¿Y esto para qué sirve?
Andreham #8 Andreham
Ah mira, aquí estaban los hackers rusos de la otra noticia xD xD
#15 Tronchador.
Lleva instalado 10 años me suena a un equipo con Windows 7.
Ergo_2k1 #9 Ergo_2k1
Por la dark web se rumorea que ahora se proponen joder los chorritos de las fuentes públicas
