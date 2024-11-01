edición general
2 meneos
32 clics

Chupa Chups sabor albóndiga

Chupa Chups se alía con Ikea para crear un chupa chups con sabor a albóndiga.

| etiquetas: chupachups , chupa chups , ikea , albóndiga , alimentación , gominola
1 1 1 K 8 ocio
3 comentarios
1 1 1 K 8 ocio
BastardWolf #1 BastardWolf
Vamos, que le han puesto un palo a una albóndiga...
Se nota que la idea parte de un español
0 K 13
Connect #2 Connect
Esto es más por marketing que por que crean que va a funcionar. Solo con esta chorrada el nombre de IKEA y el de Chupa-Chups ya están en los medios.
0 K 13
#3 PerritaPiloto
No hay ninguna necesidad y además yonrechazo estás cosas completamente. Si queiro kebab quiero kebab, no "pizza con sabor a kebab".
0 K 9

menéame