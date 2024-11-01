Christian Gálvez rompe lazos con Mediaset para presentar las tardes del Telemadrid de Ayuso

Tras casi dos décadas de relación laboral con Mediaset, Christian Gálvez rompe lazos con el grupo de comunicación para embarcarse en un nuevo proyecto televisivo: presentar un programa vespertino en el Telemadrid de Isabel Díaz Ayuso. 18 años después y habiéndose consolidado como uno de los rostros clásicos de Mediaset, Gálvez dice adiós de manera inesperada para desembarcar próximamente en la televisión autonómica madrileña de la mano de un nuevo talk show por las tardes.