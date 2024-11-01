Christiaan Huygens (1629-1695) fue un matemático, físico y astrónomo neerlandés. Figura destacada de la Revolución Científica, Huygens combinó la investigación de teorías de base matemática, como el movimiento de las ondas luminosas, con proyectos prácticos, como la construcción de telescopios de gran calidad y relojes que utilizaban resortes reguladores. También se le atribuye la construcción del primer reloj de péndulo funcional, así como el descubrimiento de los anillos de Saturno.