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Choque en laSexta entre un estudiante y un integrante del PP: "Os ponéis la bandera y sois vasallos de Trump"
Javichu Domínguez y Aritz Durán se enzarzaron en el plató de 'laSexta Xplica' por las medidas anticrisis del Gobierno y la postura del PP ante la guerra de Irán
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#2
Asimismov
Peperos, porque peperros sería mejorar su imagen.
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#1
YSiguesLeyendo
son banderistas!
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#3
EsUnaPreguntaRetórica
Aún no he visto a nadie con la pulserita de España que no sea un gilipollas integral. Alguno habrá, a lo mejor, pero no sé dónde.
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#4
aruleno
#3
están con las meigas.
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#5
ewok
#3
Ellos se ponen pulseritas de banderas y a 26 millones les pondrían banderillas.
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#6
cax
*
Pues como sus abuelos franquistas y falangistas que estaban a las órdenes de Hitler y Mussolini.
Ahora lo están a las ordenes de Trump y Netanyahu.
Son los mismos mierdas.
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#7
oceanon3d
La banderita de España tamaño XL en la muñeca no le podi faltar al aprendiz de pepero este.
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Ahora lo están a las ordenes de Trump y Netanyahu.
Son los mismos mierdas.