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Choque en laSexta entre un estudiante y un integrante del PP: "Os ponéis la bandera y sois vasallos de Trump"

Choque en laSexta entre un estudiante y un integrante del PP: "Os ponéis la bandera y sois vasallos de Trump"  

Javichu Domínguez y Aritz Durán se enzarzaron en el plató de 'laSexta Xplica' por las medidas anticrisis del Gobierno y la postura del PP ante la guerra de Irán

| etiquetas: television , jovenes , guerra , irán , pp
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7 comentarios
14 3 2 K 169 actualidad
Asimismov #2 Asimismov
Peperos, porque peperros sería mejorar su imagen.
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
son banderistas!
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EsUnaPreguntaRetórica #3 EsUnaPreguntaRetórica
Aún no he visto a nadie con la pulserita de España que no sea un gilipollas integral. Alguno habrá, a lo mejor, pero no sé dónde.
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aruleno #4 aruleno
#3 están con las meigas.
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ewok #5 ewok
#3 Ellos se ponen pulseritas de banderas y a 26 millones les pondrían banderillas.
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cax #6 cax *
Pues como sus abuelos franquistas y falangistas que estaban a las órdenes de Hitler y Mussolini.

Ahora lo están a las ordenes de Trump y Netanyahu.

Son los mismos mierdas.
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oceanon3d #7 oceanon3d
La banderita de España tamaño XL en la muñeca no le podi faltar al aprendiz de pepero este.
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menéame