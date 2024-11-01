Chiste sin palabras

El mes pasado un tristemente demasiado conocido panfleto organizó un sarao de esos que suelen hacer algunos medios para celebrar sus 10 años contando milongas y reescribiendo la realidad bajo enunciados amarillistas. Y el resultado no pudo ser menos chanante. Allí estaba el flojo de Santiago Abascal, ese que aseguró que, si toca poder, "hará que todos medios sean libres", después de amenazar con chapar programas de TV siguiendo la estela del diputado de Vox Manuel Mariscal Zabala (ojo, que este encima es periodista).