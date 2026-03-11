Chipre recupera antigüedades de 4500 años de antigüedad procedentes de EE. UU. tras la suspensión de las subastas [Eng]  

En conjunto, las 18 antigüedades repatriadas abarcan más de dos milenios de historia chipriota, desde la Edad del Bronce Antiguo hasta el siglo IV a. C. Cuatro de estos objetos pertenecen al período chipriota-arcaico, tres al chipriota-arcaico I, datados entre el 750 y el 600 a. C., y uno al chipriota-arcaico II, datado entre el 600 y el 480 a. C. En el marco cronológico del Museo Británico, este período marca un capítulo clave en la antigua Chipre, definido por la consolidación política, el auge artístico y el fortalecimiento de los vínculos