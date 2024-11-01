edición general
Los chinos quieren mujeres mayores

En este vídeo os hablamos de un fenómeno social que ha sorprendido a China. Según datos recientes de Jiangsu, Zhejiang y Anhui, el número de matrimonios en los que las esposas son entre 1 y 4 años mayores que los esposos ha superado a aquellos con la misma edad. Los matrimonios con esposos mayores siguen siendo mayoría pero es un cambio muy significativo que se explica en parte por un aumento del estatus y la independencia económica de las mujeres chinas. Además ellos parecen cada vez más interesados en establecer relaciones con mujeres que...

Os cambio el titular a ver si así lo entendéis mejor, porque aquí no hay nada de sorprendente.

Las mujeres chinas prefieren maridos más jóvenes que ellas.

Consecuencia de que haya menos mujeres que hombres es que ellas pueden elegir. Durante años eligieron como pareja a hombres que fueran más pudientes. Con el paso de los años, su gusto cambió a hombres ligeramente más jóvenes que ellas.

@jabiertzo
#1 Mosquitón
...y experimentadas.
