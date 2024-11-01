China vs industria militar EE.UU: ¿Adiós tierras raras?

En este vídeo resumen de la semana os mostramos más barrios curiosos de Changsha mientras charlamos sobre la nueva fase de la guerra comercial EEUU vs China. Esta vez parece que China ha respondido con nuevas restricciones para el acceso a las tierras raras, con especial énfasis en su uso militar. El movimiento no ha gustado nada a Trump porque afecta directamente a uno de los sectores más importantes de su economía. ¿Es todo un farol para negociar los aranceles y el acceso a los chips más avanzados o van en serio? ¿Podría frenar el belicismo?