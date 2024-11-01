edición general
China vs industria militar EE.UU: ¿Adiós tierras raras?

En este vídeo resumen de la semana os mostramos más barrios curiosos de Changsha mientras charlamos sobre la nueva fase de la guerra comercial EEUU vs China. Esta vez parece que China ha respondido con nuevas restricciones para el acceso a las tierras raras, con especial énfasis en su uso militar. El movimiento no ha gustado nada a Trump porque afecta directamente a uno de los sectores más importantes de su economía. ¿Es todo un farol para negociar los aranceles y el acceso a los chips más avanzados o van en serio? ¿Podría frenar el belicismo?

Yorga77 #1 Yorga77
Me ha salido y comparto me encanta Jabiertzo. :popcorn:
#2 kobofen
Trump va a hacer mucho daño y a USA le va a costar lustros el recuperarse. Tanto es así que eso de ser la primera potencia mundial se podría ir a la porra. Principalmente por el tema económico.

Trump es tan sumamente estúpido que nunca se creerá que cuando le acusan de ser un idiota, lo dicen en serio.
Falk #3 Falk
#2 lo de EEUU tiene pinta que va a ser un castillo de naipes, cuando caiga estoy seguro que será un sálvese quién pueda y espera que no se arme una guerra civil con todas las armas de la que dispone la población
aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro
"¿Es todo un farol para negociar los aranceles y el acceso a los chips más avanzados o van en serio?"
Si yo fuera China no tocaria ni con un palo ningun chip norteamericano
meroespectador #5 meroespectador
¿Adiós tierras raras?, echaremos de menos a Murcia.
