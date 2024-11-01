China unificada bajo la dinastía Qing (1818)  

Este mapa, dibujado por Zhu Xiling en 1818, muestra la división administrativa de la dinastía Qing. La dinastía Qing fue la última gran dinastía imperial china, manteniéndose en el poder entre 1644 y 1912, cuando se estableció la República de China. Fue el periodo en el que China logró su máxima extensión, conquistando nuevos territorios como Taiwán, Mongolia, Sinkiang y el Tíbet. En este mapa se muestra la extensión que tenía el imperio a comienzos del siglo XIX. A