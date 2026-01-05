China solicita a sus bancos que informen de su exposición crediticia en Venezuela

La principal autoridad reguladora financiera de China ha pedido a los bancos de su país y a otros grandes prestamistas que informen de su exposición crediticia en Venezuela, después del ataque militar perpetrado por la Administración de Estados Unidos al país latinoamericano y la captura de su presidente, Nicolás Maduro, el sábado pasado, según ha informado Bloomberg este lunes. El organismo, la Administración Nacional de Regulación Financiera, también ha instado a las entidades a reforzar la vigilancia del riesgo asociado a todos los préstamos