China revela su "plan intensivo" para adelantar a EE UU y convertirse en el líder mundial en tecnología robótica

Pekín ha ordenado la construcción de bases de entrenamiento gigantes donde humanoides recorren fábricas, tiendas y hogares inteligentes para generar millones de paquetes de datos que aceleren el desarrollo de la próxima generación de autómatas. El distrito Shijingshan de Pekín alberga la mayor de estas instalaciones, con más de 10 000 m² y capacidad para producir seis millones de puntos de datos anuales, según anunció el gobierno local.

bioibon #4 bioibon
Adelantar a EEUU en estos momentos está chupado, ya que llevan años con la marcha atrás metida. Les va a adelantar hasta Somalia si no deciden inmolar al mundo con ellos antes
RuiWang #6 RuiWang
#4 Adelantar a EEUU en estos momentos está chupado

:-D

La economía de Estados Unidos creció 3,8% en el segundo trimestre, una mejora mayor a la prevista

www.google.com/amp/s/www.infobae.com/estados-unidos/2025/09/25/la-econ
bioibon #7 bioibon
#6 cuanta de esa economía es financiera y cuanta es real? No obstante no hablamos de economía. Hablamos de tecnología e industria. Dos fuentes productivas básicas que están involucionando a pasos agigantados en usa
ChatGPT #2 ChatGPT
Para adelantar a eeuu? Entonces están halado del plan 2015-2020 no?
#1 IsraelEstadoGenocida
Me sorprende que no lo sean ya.
gregoriosamsa #5 gregoriosamsa
Yo creo que le basta con se tarse a esperar que EEUU se convierta en una teocracia fascista de negocionistas ignorantes. Y no hay que esperar mucho
makinavaja #8 makinavaja
Dudo mucho que China no esté hace mucho tiempo por delante de EEUU en temas de robótica....
#3 Abril_2025
No entiendo bien la noticia.

Habla de robots humanoides, pero luego habla de robos en factorías. ¡Como si fueran lo mismo!

Yo no sé quién hace esos robotitos simpáticos que bailan y dan volteretas, y no sé si a China le apetece hacer más robotitos simpáticos que bailen mejor que los demás.

Si hablamos de robots industriales hablamos de ABB, de Kuka o de Caterpillar. Las dos más grandes son europeas, no americanas. Las siguiente en la lista como Epson Robots son japonesas.
