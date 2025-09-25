China revela su "plan intensivo" para adelantar a EE UU y convertirse en el líder mundial en tecnología robótica

Pekín ha ordenado la construcción de bases de entrenamiento gigantes donde humanoides recorren fábricas, tiendas y hogares inteligentes para generar millones de paquetes de datos que aceleren el desarrollo de la próxima generación de autómatas. El distrito Shijingshan de Pekín alberga la mayor de estas instalaciones, con más de 10 000 m² y capacidad para producir seis millones de puntos de datos anuales, según anunció el gobierno local.