China prohíbe a sus empresas comprar chips a Nvidia

China prohíbe a sus empresas comprar chips a Nvidia

El regulador de internet de China ha prohibido a las principales compañías tecnológicas del país adquirir chips de Nvidia, como parte de los esfuerzos de Pekín por impulsar su propia industria y competir con Estados Unidos

13 comentarios
DrEvil #8 DrEvil
Y sin pegar un tiro, ni chillar, ni amenazar, ni hacer de abusón de instituto.
Cómo me gustaría que la vieja Europa tuviera un atisbo de esa capacidad de plantar cara.
pip #9 pip *
#8 creo que es el único lenguaje que entiende el gorila de lomo anaranjado. Yo me alegro, y eso que mis acciones de NVIDIA están pillando de lo lindo debido a esto.
PeterDry #13 PeterDry
#8 ¿ En China hay bases militares estadounidenses ? Pues eso.
Harkon #7 Harkon *
Imposible, pero no era China un país capitalista? que hace ejerciendo medidas comunistas de intervención del mercado? aaaah, que ahora es comunista? Ya, que es el país capitalista de Schrödinger que lo es o no según convenga en la conversación, capitalista para cuando haya que defender al capitalismo y comunista cuando haya que echar mierda del comunismo.
#10 sorecer
USA tiene prohibido comprar AL RESTO DEL MUNDO cosas de Huawei. Ya ves, la USA COMUNISTA según tu razonamiento.
Desideratum #5 Desideratum
Ha sido un: "¡¡chúpate esa, zanahorio!!", en toda regla.
#3 XXguiriXX *
Y las IAs Chinas son mejores según para qué tarea. En unos meses EEUU ya ni siquiera proveerá el hardware. Tremendo dispararse en el pie del gilipollas de Trump.
pip #1 pip
Toma, aranceles de infinito por cien a las tecnológicas americanas. ¿Ahora que haces, Trump, infinito+1?
sotillo #2 sotillo
Trump ¿Quieres sopa? Pues toma dos tazas
HeilHynkel #12 HeilHynkel
Por lo que he leido en mentideros de gente que conoce China mejor que estos mangarranes, es una recomendación y las empresas chinas son reacias a prescindir de esta tecnología. De momento los chips chinos no son tan buenos como estos.

Así que de momento yo pondría en barbecho esta noticia.
#4 PerritaPiloto *
Menudo giro del guión. Ahora ya no es que los vayan a comprar muy caros. Es que tienen sustitutos propios que todavía no son equivalentes en rendimiento 1 a 1*.

Así que ahora no solo no comprar, sino que fabrican para si mismos y posiblemente pronto para otros. Nvidia ha pasado de tener clientes muy gordos ha tener un nuevo competidor.


* Pero tampoco importa. Y además en algún momento estarán muy cerca o quizás incluso les iguale o supere.
Mltfrtk #11 Mltfrtk *
Continúa la risión de Jimpig  media
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
no era al revés?
