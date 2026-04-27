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¡China primero! La esposa de Pete Hegseth abandona el movimiento MAGA por un vestido de Temu de 14 dólares (Eng)

Conocida a menudo como el «baile de los empollones», la Gala de la Casa Blanca no destaca precisamente por estar a la vanguardia de la moda. Dicho esto, la curiosa elección de vestuario de Jennifer Rauchet, esposa del secretario de Defensa Pete Hegseth, está provocando ahora aún más caos en la Casa Blanca por llevar un vestido «anti-MAGA». Como si no fuera ya bastante doloroso estar casada con el antiguo copresentador de fin de semana de Fox News, ahora se le acusa de acudir a la gala con un vestido de 14 dólares del gigante de la moda rápida

| etiquetas: pete hegseth , temu , vestido , eeuu , maga , american first , ropa
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6 comentarios
4 1 0 K 63 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Errónea .... no son 14, son 42,23 $. xD

Y encima, le queda bien y todo a la jodía. :roll:  media
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salteado3 #6 salteado3
#1 Eso se pone un "Diseñado en California" y arreglado.

A ver si solo va a funcionar con el iPhone :troll:
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#5 Grahml
En Temu hay imitaciones también.

Por poner un ejemplo, sillas como esta de 2500 € las encuentras por 150 €.

Y aún son caras.  media
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elgranpilaf #2 elgranpilaf *
Soy MAGA pero no puedo hacer magia para llegar a final de mes!!! ha exclamado la señora justificando la compra en Temu
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#3 eugeniodl
Sólo nos faltaba esto para ser como los MAGA, vaya chorrada de noticias.
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#4 okeil
#3 Si, ese es el interés que tiene, lo chorra ...
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