¡China primero! La esposa de Pete Hegseth abandona el movimiento MAGA por un vestido de Temu de 14 dólares (Eng)

Conocida a menudo como el «baile de los empollones», la Gala de la Casa Blanca no destaca precisamente por estar a la vanguardia de la moda. Dicho esto, la curiosa elección de vestuario de Jennifer Rauchet, esposa del secretario de Defensa Pete Hegseth, está provocando ahora aún más caos en la Casa Blanca por llevar un vestido «anti-MAGA». Como si no fuera ya bastante doloroso estar casada con el antiguo copresentador de fin de semana de Fox News, ahora se le acusa de acudir a la gala con un vestido de 14 dólares del gigante de la moda rápida