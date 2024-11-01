edición general
15 meneos
92 clics
China presenta su alternativa x86: el procesador Zhaoxin KX-7000 debuta en el PC AI+ de MAXHUB

China presenta su alternativa x86: el procesador Zhaoxin KX-7000 debuta en el PC AI+ de MAXHUB

China ha dado un paso decisivo en su estrategia tecnológica con el lanzamiento de un ordenador de escritorio con procesador propio x86, diseñado por Zhaoxin e integrado por MAXHUB. El nuevo equipo, denominado AI+ PC, busca posicionarse como una alternativa real a los sistemas basados en procesadores de Intel y AMD, los dos gigantes que han dominado durante décadas el mercado global de chips x86. El gobierno de Pekín lleva años impulsando a fabricantes nacionales como Loongson y Zhaoxin para reducir la dependencia occidental.

| etiquetas: maxhub , china , zhaoxin , x86 , intel , amd , kz-7000 , ordenador , chips
13 2 0 K 363 tecnología
12 comentarios
13 2 0 K 363 tecnología
Khadgar #2 Khadgar
Por un lado no parece que las especificaciones sean para echar cohetes, por otro lado ya nos podríamos dar con un canto en los dientes si fuésemos capaces de tener algo así en España. :roll:
2 K 34
#3 lameth
#2 Aún teniendo razón como la tienes, lo destacable es esto:
"Según pruebas iniciales, el KX-7000 duplica el rendimiento de la generación anterior (KX-6000), lo que lo convierte en un salto importante para el ecosistema local".
1 K 23
Khadgar #12 Khadgar
#3 Por un lado es cierto, pero, por otro lado es más fácil pasar de hacer los 100 metros lisos en 26 segundos a 13 que pasar de 10 a 9.5. :roll:
0 K 13
oceanon3d #11 oceanon3d
#2 Dales un par de años ...
0 K 6
#4 ombresaco
Pero el gran interés de seguir manteniendo la compatibilidad con x86 es windows, no?
1 K 30
#5 nomeves
#4 Windows y Linux, aunque este existe para otros procesadores. Pero quizás sea más "fácil" y barato hacer clones de x86. ADemás creo que tenían alguna licencia que les permitía usar x86.
1 K 30
#6 ombresaco
#5 Pero se puede usar un sistema completo linux en otros procesadores, en principio solo hay que recompilar. Quiero decir, que no es EL GRAN interés, solo un añadido.
0 K 10
satchafunkilus #9 satchafunkilus
#5 Linux soporta decenas de arquitecturas diferentes desde hace décadas.
1 K 17
#8 ingenieril
#4 ReactOS o Linux+Wine
0 K 9
#10 lameth
#4 Arquitecturas hoy por hoy hay mil, lo que pasa es que es el estándar "obligado" por compatibilidad.
0 K 10
DrEvil #7 DrEvil
Pena que no den ningún benchmark standard, ni muchos detalles. Supongo que no tardarán en llegar.
Aún no serán una amenaza inmediata para los chicos del hombre dorito, pero si tienen un gobierno detrás que les apoya de verdad, los usanos ya pueden poner sus barbas a remojar.

China haciendo lo que la vieja Europa tendría que llevar décadas haciendo: ponerse las pilas, invertir de verdad en lo que importa, y tener un poco de autonomía tecnológica. Qué oportunidad perdida más grande...

Vienen tiempos interesantes!
2 K 28
Apotropeo #1 Apotropeo
Les auguro un gran futuro gracias , principalmente, a Trump y sus acólitos
0 K 9

menéame