China presenta su alternativa x86: el procesador Zhaoxin KX-7000 debuta en el PC AI+ de MAXHUB

China ha dado un paso decisivo en su estrategia tecnológica con el lanzamiento de un ordenador de escritorio con procesador propio x86, diseñado por Zhaoxin e integrado por MAXHUB. El nuevo equipo, denominado AI+ PC, busca posicionarse como una alternativa real a los sistemas basados en procesadores de Intel y AMD, los dos gigantes que han dominado durante décadas el mercado global de chips x86. El gobierno de Pekín lleva años impulsando a fabricantes nacionales como Loongson y Zhaoxin para reducir la dependencia occidental.
"Según pruebas iniciales, el KX-7000 duplica el rendimiento de la generación anterior (KX-6000), lo que lo convierte en un salto importante para el ecosistema local".
Aún no serán una amenaza inmediata para los chicos del hombre dorito, pero si tienen un gobierno detrás que les apoya de verdad, los usanos ya pueden poner sus barbas a remojar.
China haciendo lo que la vieja Europa tendría que llevar décadas haciendo: ponerse las pilas, invertir de verdad en lo que importa, y tener un poco de autonomía tecnológica. Qué oportunidad perdida más grande...
Vienen tiempos interesantes!