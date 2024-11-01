China pone en marcha la central de bombeo con la presa más alta del mundo: 182,3 metros y 1,35 millones de kW

La central de bombeo de Jùróng, en la provincia china de Jiangsu, ha comenzado a operar a plena capacidad. No es una más: alberga la presa más alta del mundo construida para este tipo de sistemas, con 182,3 metros, equivalente a un edificio de 60 pisos. Este hito marca un avance tecnológico y estratégico en la transición energética de la región del delta del Yangtsé, una de las zonas más industrializadas y con mayor demanda eléctrica de Asia.



El funcionamiento de esta central se basa en un principio ya conocido pero cada vez más crucial.