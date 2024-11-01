edición general
China pone en marcha la central de bombeo con la presa más alta del mundo: 182,3 metros y 1,35 millones de kW

China pone en marcha la central de bombeo con la presa más alta del mundo: 182,3 metros y 1,35 millones de kW

La central de bombeo de Jùróng, en la provincia china de Jiangsu, ha comenzado a operar a plena capacidad. No es una más: alberga la presa más alta del mundo construida para este tipo de sistemas, con 182,3 metros, equivalente a un edificio de 60 pisos. Este hito marca un avance tecnológico y estratégico en la transición energética de la región del delta del Yangtsé, una de las zonas más industrializadas y con mayor demanda eléctrica de Asia.

El funcionamiento de esta central se basa en un principio ya conocido pero cada vez más crucial.

  1. #1 MPR
    #0 Revisa el titular: China pone china en marcha
    0 K 8
  2. #2 Grahml *
    "Uno de los desafíos crecientes en la transición energética es cómo gestionar la intermitencia de las fuentes renovables, especialmente la solar y la eólica. Ambas tienen un comportamiento impredecible en función del clima y la hora del día. Ahí es donde la central de Jùróng se convierte en pieza clave: al actuar como un enorme “pulmón energético”, absorbe los excedentes de producción cuando la oferta supera la demanda, y los libera cuando se necesitan."

    ...

    " Más allá de sus dimensiones, el proyecto ha traído avances notables en la ingeniería de infraestructuras. La implementación de nuevos materiales impermeabilizantes en la presa y el desarrollo de sistemas de elevación para válvulas esféricas de gran tamaño son hitos técnicos que pueden replicarse en otras regiones de topografía llana, donde los desafíos de acumulación hidroeléctrica son mayores.

    En ese sentido, el proyecto no solo destaca por su aporte inmediato al sistema eléctrico, sino también por establecer un modelo de referencia para futuras instalaciones en zonas densamente pobladas y con escasa pendiente natural."
    0 K 20
  3. placeres #3 placeres
    Por poner en contexto el pico de demanda en esa provincia parece haber sido de 153.. este sistema rompe récord apenas llega a 1,3.

    Evidentemente es un sistema de respaldo y solo trabajar en momentos claves pero la enormidad del consumo y las necesidades geográficas me hace pensar que el salto de agua siempre será una solución muy localizada y limitada
    1 K 28
  4. sorrillo #4 sorrillo
    Por que 1,3 GW quedaba menos espectacular.
    0 K 10
  5. #5 Grahml *
    #3 Precisamente el artículo destaca los avances tecnológicos de esta infraestructura, estableciendo "un modelo de referencia para futuras instalaciones en zonas densamente pobladas y con escasa pendiente natural."

    China está varias órdenes de magnitud más avanzada que el micromundo en el que nos movemos.

    Y si no nos enteramos bien de cuáles son sus planes, proyectos y avances tecnológicos, China va a dominar claramente el orden establecido actualmente a su antojo.
    0 K 20
  6. Wintermutius #6 Wintermutius
    Madre mía cuánto sabemos de estabilización ahora :troll:
    0 K 7
  7. javierchiclana #7 javierchiclana *
    ¬¬ La Muela II tiene 524 metros de desnivel: www.boslan.com/central-hidraulica-la-muela-ii-valencia/
    x3 el "record' de esta.
    0 K 15

