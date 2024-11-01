China pone en marcha la central de bombeo con la presa más alta del mundo: 182,3 metros y 1,35 millones de kW

La central de bombeo de Jùróng, en la provincia china de Jiangsu, ha comenzado a operar a plena capacidad. No es una más: alberga la presa más alta del mundo construida para este tipo de sistemas, con 182,3 metros, equivalente a un edificio de 60 pisos. Este hito marca un avance tecnológico y estratégico en la transición energética de la región del delta del Yangtsé, una de las zonas más industrializadas y con mayor demanda eléctrica de Asia.
El funcionamiento de esta central se basa en un principio ya conocido pero cada vez más crucial.
" Más allá de sus dimensiones, el proyecto ha traído avances notables en la ingeniería de infraestructuras. La implementación de nuevos materiales impermeabilizantes en la presa y el desarrollo de sistemas de elevación para válvulas esféricas de gran tamaño son hitos técnicos que pueden replicarse en otras regiones de topografía llana, donde los desafíos de acumulación hidroeléctrica son mayores.
En ese sentido, el proyecto no solo destaca por su aporte inmediato al sistema eléctrico, sino también por establecer un modelo de referencia para futuras instalaciones en zonas densamente pobladas y con escasa pendiente natural."
Evidentemente es un sistema de respaldo y solo trabajar en momentos claves pero la enormidad del consumo y las necesidades geográficas me hace pensar que el salto de agua siempre será una solución muy localizada y limitada
China está varias órdenes de magnitud más avanzada que el micromundo en el que nos movemos.
Y si no nos enteramos bien de cuáles son sus planes, proyectos y avances tecnológicos, China va a dominar claramente el orden establecido actualmente a su antojo.
x3 el "record' de esta.