China no se detiene ante nada. Después de poner la industria del automóvil europea entre la espada y la pared, ahora va a por la de los camiones

Tras conquistar el mercado mundial de los coches eléctricos, las empresas chinas se lanzan a una nueva conquista: los camiones eléctricos. Los fabricantes chinos esperan imponerse frente a los actores históricos del sector aplicando exactamente el mismo método que con los automóviles. Las ventas de camiones eléctricos crecieron casi un 80 % a nivel mundial en 2024, hasta alcanzar cerca del 2 % del mercado mundial, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Entre los fabricantes que más contribuyeron a ese crecimiento, BYD.
| etiquetas: china , camiones , industria , europea
Creo que te has liado con la palabra vehículo.
En paises como Mexico, las marcas chinas se estan retirando por la mala calidad de los vehiculos, la falta de piezas, etc por que no se menciona esto? Por que quieren hacer ver a China como potencia cuando no lo es?
En paises como España, las marcas chinas se están imponiendo por la buena calidad de los vehiculos, la disponibilidad de piezas, etc...
Prueba un BYD y luego hablamos de coches chinos y de si son una potencia o no.
