edición general
10 meneos
29 clics
China no se detiene ante nada. Después de poner la industria del automóvil europea entre la espada y la pared, ahora va a por la de los camiones

China no se detiene ante nada. Después de poner la industria del automóvil europea entre la espada y la pared, ahora va a por la de los camiones

Tras conquistar el mercado mundial de los coches eléctricos, las empresas chinas se lanzan a una nueva conquista: los camiones eléctricos. Los fabricantes chinos esperan imponerse frente a los actores históricos del sector aplicando exactamente el mismo método que con los automóviles. Las ventas de camiones eléctricos crecieron casi un 80 % a nivel mundial en 2024, hasta alcanzar cerca del 2 % del mercado mundial, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Entre los fabricantes que más contribuyeron a ese crecimiento, BYD.

| etiquetas: china , camiones , industria , europea
9 1 1 K 115 actualidad
12 comentarios
9 1 1 K 115 actualidad
Gry #6 Gry
En el artículo solo lo mencionan de pasada pero es increíble lo fácil y rápido que han hecho el intercambio de baterías para los camiones:

youtube.com/shorts/hIKwkDQzdF8
1 K 28
Trigonometrico #8 Trigonometrico
#6 Y sin embargo, no parece que las baterías intercambiables para los camiones sea una prioridad.

search.brave.com/images?q=camiones+eléctricos&source=web
0 K 11
#4 satanasof
El titular tiene miga, China no pone entre la espada y la pared a nadie, simplemente hace sus vehículos más interesantes para el mercado que Europa, es el mercado, amigos.
1 K 26
#1 Leon_Bocanegra *
Malditos chinos, no se detienen ante nada!!! Ante nada!!!!!
0 K 9
rnd #2 rnd
Los camiones también son automóviles
0 K 7
DORO.C #3 DORO.C
#2 No según la RAE: dle.rae.es/automóvil
Creo que te has liado con la palabra vehículo. :hug:
1 K 22
josejav #5 josejav
En Aragón se le han abierto las puertas de par en par.
0 K 6
kastanedowski #7 kastanedowski
Reportada, este es el tipo de problemas en MNM, los bots no solo comentan sino ademas envian noticias propaganda.

En paises como Mexico, las marcas chinas se estan retirando por la mala calidad de los vehiculos, la falta de piezas, etc por que no se menciona esto? Por que quieren hacer ver a China como potencia cuando no lo es?
1 K -3
Gry #9 Gry
#7 ¿A qué esperas para enviar la noticia sobre la retirada de marcas chinas de México?
0 K 17
Top_Banana #10 Top_Banana
#7 Negativo por acusar de bot a #0

En paises como España, las marcas chinas se están imponiendo por la buena calidad de los vehiculos, la disponibilidad de piezas, etc...

Prueba un BYD y luego hablamos de coches chinos y de si son una potencia o no.
1 K 3
#11 sorecer
#7 Pues en España no hacen más que ganar mercado. Y algunos ya llevan 4-5 años en España y no tienen más problemas que otras marcas. El tema de post-venta, si que va un poco por Marca y puede ser una putada pero depende de marca.

www.hibridosyelectricos.com/coches/llegada-masiva-mg-desguaces-espanol
0 K 10

menéame