China necesita datos desesperadamente para no perder el tren de la IA. Y ha encontrado la solución a 8.000 kilómetros de distancia

La Ruta de la Seda Digital ha llevado la inteligencia artificial hasta Kenia. También ha arrastrado pobres condiciones laborales para sus trabajadores. Es muy probable que al enfrentarte a la IA sigas pensando que todo ese contenido que llega hasta ti lo hace como por arte de magia. Lo que muchos desconocen es que, para llegar a ese punto, previamente ha habido un proceso de etiquetado de datos y entrenamiento en el que trabajadores humanos han sido de vital importancia.

txillo
China puede estar cualquier cosa menos desesperada.
