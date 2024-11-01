·
China logra lo imposible: acelerar un vehículo de 0 a 700 km/h en 2 segundos
La prueba se ha realizado tras diez años de investigación y desarrollo.
china
alta velocidad
aceleración
#1
Inox
Cortan en lo más interesante: frenando sobre las garrafas de agua.
0
K
6
#2
DeepBlue
Pues 10g apoyado en un respaldo un par de segundos es más o menos tolerable, pero si te toca ir de pie en el Metro ya lo veo un poco más exigido.
0
K
10
#3
DrEvil
¿Y qué aplicación práctica tiene eso? Más allá de la ostentación gonádica, quiero decir...
0
K
8
#6
HeilHynkel
#0
Está duplicada.
www.meneame.net/story/china-ha-logrado-nuevo-record-mundial-tecnologia
#3
Es un maglev.
1
K
31
#4
Tiranoc
#3
<<La prueba proporciona además nuevas opciones para el desarrollo futuro del transporte maglev en tubos al vacío ("hyperloop") en China y ofrece nuevos métodos y medios para la asistencia al lanzamiento aeroespacial y las pruebas experimentales, según el informe. >>
0
K
7
#5
DrEvil
#4
Ni hyperloop ni porras, 100m/s² no lo puedes hacer comercial. Igual como montaña rusa...
Y de mover un tren de pruebas a hacer una lanzadera espacial ya me dirás si hay un abismo.
Esto sólo es una demostración más de superioridad tecnológica, pero sin aplicación práctica.
0
K
8
#7
Tiranoc
#5
Solo te he citado parte del artículo, no es una opinión mía. De hacer pruebas y conseguir resultados, hace que después vengan las aplicaciones derivadas de los experimentos.
0
K
7
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
