edición general
China logra lo imposible: acelerar un vehículo de 0 a 700 km/h en 2 segundos

La prueba se ha realizado tras diez años de investigación y desarrollo.

7 comentarios
#1 Inox
Cortan en lo más interesante: frenando sobre las garrafas de agua.
#2 DeepBlue
Pues 10g apoyado en un respaldo un par de segundos es más o menos tolerable, pero si te toca ir de pie en el Metro ya lo veo un poco más exigido.
#3 DrEvil
¿Y qué aplicación práctica tiene eso? Más allá de la ostentación gonádica, quiero decir...
#4 Tiranoc
#3 <<La prueba proporciona además nuevas opciones para el desarrollo futuro del transporte maglev en tubos al vacío ("hyperloop") en China y ofrece nuevos métodos y medios para la asistencia al lanzamiento aeroespacial y las pruebas experimentales, según el informe. >>
#5 DrEvil
#4 Ni hyperloop ni porras, 100m/s² no lo puedes hacer comercial. Igual como montaña rusa...
Y de mover un tren de pruebas a hacer una lanzadera espacial ya me dirás si hay un abismo.
Esto sólo es una demostración más de superioridad tecnológica, pero sin aplicación práctica.
#7 Tiranoc
#5 Solo te he citado parte del artículo, no es una opinión mía. De hacer pruebas y conseguir resultados, hace que después vengan las aplicaciones derivadas de los experimentos.
