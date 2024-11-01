edición general
China llevó robots humanoides al mayor espectáculo televisivo del país: los hizo practicar kung-fu con precisión milimétrica

Cada año, cientos de millones de personas en China se sientan frente al televisor para ver la Gala de la Fiesta de la Primavera, reconocida por el Libro Guinness de los récords como el programa anual más visto del planeta. Lo que ocurrió allí no fue solo un número artístico, sino una pista clara de hacia dónde mira el gigante asiático cuando piensa en su futuro tecnológico. Robots haciendo kung-fu usando armas tradicionales como espadas y nunchakus, así como haciendo acrobacias y saltos desde trampolines.

Desideratum
Jooodddeeerrrr..., lo que se nos viene encima.

autonomator
Si esto es lo que enseñan miedo me da pensar lo que tienen.
Madre mia.

#2 Onaj
"Milimétrica"

Humatuk
Cuando les veía hace años vender en la plaza Mayor esos perretes que ladraban y daban una voltereta, ya intuía yo que algo tramaban.

#5 Selection
Por aquí me decían que es totalmente imposible que un robot cambie un grifo.

Bueno, veremos. En menos de 5 años existe ya.

#7 NanakiXIII
#5 En 5 años complicado. Échale 20-30 y te lo compro.

Al final todo va un poco más lento de lo que nuestra imaginación espera, y para tener un androide en plan star wars, necesitas mucho más que diseñar un bípedo capaz de tener equilibrio. Hay muchas capas necesarias para que un robot sea capaz de desenvolverse sin problemas en el mundo real fuera de un ambiente controlado. Solo mira lo que está tardando el coche autónomo completo, siendo un problema mucho más acotado que un robot fontanero. Por no hablar que el precio de hardware es mucho mayor que, mismamente, el de la IA. Y la que estamos liando con la parte hardware de la IA...


